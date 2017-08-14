Запсибкомбанк прокомментировал инцидент в "Магните"

В ПАО "Запсибкомбанк" прокомментировали происшествие, случившееся на днях в помещении одного из маркетов торговой сети "Магнит":

"Банкомат и денежные средства, находящиеся в нём, застрахованы в полном объеме, что подтверждает отсутствие причинения финансового ущерба для банка и его клиентов. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по расследованию данного дела",- сообщила пресс-служба банка.