Запсибкомбанк прокомментировал инцидент в "Магните"

13:37 14 августа 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.infpol.ru
| Фото: www.infpol.ru

В ПАО "Запсибкомбанк" прокомментировали происшествие, случившееся на днях в помещении одного из маркетов торговой сети "Магнит":

"Банкомат и денежные средства, находящиеся в нём, застрахованы в полном объеме, что подтверждает отсутствие причинения финансового ущерба для банка и его клиентов. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по расследованию данного дела",- сообщила пресс-служба банка.

Теги: терминалы , Запсибкомбанк , банки , страхование , следствие
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2017