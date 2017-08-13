В тюменском Магните взорвали и ограбили банкоматы

В пятницу ночью, 11 августа, в магазине "Магнит" на улице Игримской грабители опустошили несколько банкоматов Сбербанка и Запсибкомбанка.

Банкоматы были взорваны, а деньги похищены. Камер в "Магните" нет. На месте не было охраны, грабители спокойно зашли в магазин ночью, не ломая двери.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области журналистам 72.ру информацию подтвердили и сообщили, что полицейские сейчас устанавливают причастных к преступлению и опрашивают свидетелей.