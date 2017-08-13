В тюменском Магните взорвали и ограбили банкоматы

10:36 13 августа 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
z21.d.sdska.ru
| Фото: z21.d.sdska.ru

В пятницу ночью, 11 августа, в магазине "Магнит" на улице Игримской грабители опустошили несколько банкоматов Сбербанка и Запсибкомбанка.

Банкоматы были взорваны, а деньги похищены. Камер в "Магните" нет. На месте не было охраны, грабители спокойно зашли в магазин ночью, не ломая двери.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области журналистам 72.ру информацию подтвердили и сообщили, что полицейские сейчас устанавливают причастных к преступлению и опрашивают свидетелей.

 

 

Теги: банкомат , розыск , грабеж , очевидцы , полиция
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2017