Выбивавшим у бизнесмена долги тюменцам грозит наказание за самоуправство

Сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД задержали двух граждан, которые подозреваются в том, что незаконно завладели крупной суммой денег, принадлежавшей одному из тюменских предпринимателей.

Для развития бизнеса потерпевший занял у своего знакомого 5,5 миллионов рублей. Из этой суммы мужчина сумел вернуть 500 тысяч, после чего у него возникли финансовые трудности. Остаток он также обязался отдать, но попросил отсрочку.

Гражданин, который давал деньги в долг, не захотел ждать и попросил фигурантов за процент от суммы помочь решить вопрос. Они установили за потерпевшим слежку, изучили его ежедневный маршрут и спланировали дальнейшие действия.

Утром 31 июля, когда предприниматель вышел из дома, подозреваемые напали на него и силой усадили в машину. Они назвались сотрудниками силовых структур и стали требовать вернуть деньги, в противном случае грозили серьезными неприятностями. Под давлением потерпевший отдал злоумышленникам 690 тысяч рублей. Его отпустили с требованием как можно быстрее найти оставшуюся часть долга.

После поступления заявления полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Оба фигуранта ранее судимы, одному из них 34 года, второму 40 лет, рассказывают в пресс-служб тюменской полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330 УК РФ "Самоуправство", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.