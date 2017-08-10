Автоинспекторы помогли раненому тюменцу добраться до больницы

Инспекторы полка ДПС ГИБДД, находясь на службе, оказали истекающему кровью тюменцу помощь и оперативно доставили его в больницу.

1 августа Вячеслав Лютенко будет помнить долго. В этот день он порезал руку, началось сильное кровотечение. Перетянув руку жгутом и подручными материалами, жена пострадавшего повезла его в больницу, но по дороге кровотечение усилилось, давление упало – мужчина начал терять сознание. На рощинской кольцевой развязке девушка обратилась за помощью к наряду ДПС.

Автоинспекторы поняли, что действовать нужно очень оперативно. Они пересадили мужчину в патрульный автомобиль и, включив сигнальные маяки, повезли его в ближайшую больницу. По дороге перевязали руку еще раз ремнем, один инспектор держал руку пострадавшего на весу, чтобы избежать сильной кровопотери, второй управлял автомобилем.

Вячеслав Лютенко считает, что сотрудники полиции и медики спасли ему жизнь, так как состояние было критическим.

"Ребята просто могли бы вызвать скорую помощь, но они приняли верное решение, довезти меня до больницы. Спасибо сказать в этом случае мало", – считает Вячеслав.

После выписки из больницы мужчина приехал на пост ДПС, чтобы лично выразить признательность своим спасителям – Марату Кинжалинову и Юрию Бердниченко

"Инспекторам было очень приятно, что человек, которому они помогли, приехал их поблагодарить. Хотя сами они считают, что это их обязанность помогать людям и их работа", - отмечает пресс-секретарь Госавтоинспекции Тюменской области Анжела Борисова.