В Тюмени разыскивают водителей, сбивших двух девушек

14:00 07 августа 2017
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ГИБДД разыскивает водителей автомобилей, скрывшихся с мест ДТП в областном центре.

5 августа В десятом часу вечера на улице Харьковской у пересечения с улицей Мельникайте неустановленным автомобилем сбита 21-летняя девушка, переходившая дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии она получила травму головы и перелом ребер.

В 23:00 в этот же день на парковке у набережной автомобиль "Хендэ" сбил 21-летнюю девушку, катавшуюся на роликах, после чего уехал с места ДТП. У пострадавшей ушибы.

Очевидцев  происшествий ГИБДД просят поделиться информацией о произошедшем по телефонам 794-686, 794-589 - отделение по розыску полка ДПС ГИБДД, сообщает  управление Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: пешеход , розыск , ГИБДД , очевидцы , ДТП
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