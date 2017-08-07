В Тюмени разыскивают водителей, сбивших двух девушек

ГИБДД разыскивает водителей автомобилей, скрывшихся с мест ДТП в областном центре.

5 августа В десятом часу вечера на улице Харьковской у пересечения с улицей Мельникайте неустановленным автомобилем сбита 21-летняя девушка, переходившая дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии она получила травму головы и перелом ребер.

В 23:00 в этот же день на парковке у набережной автомобиль "Хендэ" сбил 21-летнюю девушку, катавшуюся на роликах, после чего уехал с места ДТП. У пострадавшей ушибы.

Очевидцев происшествий ГИБДД просят поделиться информацией о произошедшем по телефонам 794-686, 794-589 - отделение по розыску полка ДПС ГИБДД, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.