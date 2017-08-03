Суд обязал медсанчасть ФСИН обеспечить тобольскую тюрьму стоматологом и психиатром

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тюменской области провела проверку в филиале "Медицинская часть №4" федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть-72" ФСИН России.

Установлено, что в филиале медчасти который дислоцируется на территории исправительной колонии №13 в Тобольске, нет врача-стоматолога и врача-психиатра-нарколога.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с административным иском, в котором потребовала от медсанчасти укомплектования вакантных должностей. Накануне суд удовлетворил прокурорский иск, обязав до 31 декабря 2017 года принять на работу указанных выше врачей.

Исполнение судебного решения прокуратура взяла на контроль, сообщает пресс-служба ведомства.