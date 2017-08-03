Тюменским водителям покажут разбитые в смертельных авариях авто

15:15 03 августа 2017
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Экспозицию разбитых в ДТП автомобилей организует ГИБДД Тюменской области на федеральной трассе 4 августа на выезде из областного центра на федеральную автодорогу Екатеринбург–Тюмень.

Тюменские водители и транзитчики увидят, к чему приводит халатность и спешка на трассе: на площадку выставят автомобили, побывавшие в авариях, в том числе в которых погибли или получили увечья люди.  В региональном управлении Госавтоинспекции уверены, что такая мера дисциплинирует водителей и побудит к соблюдению дорожно-транспортной дисциплины.

Начало акции - в 11:00 на площадке у здания поста ДПС ГИБДД на автодороге Екатеринбург–Тюмень (Московский тракт).

 Как сообщают в Управлении Госавтоинспекции Тюменской области,

 с начала 2017 года на федеральных трассах в Тюменской области в 190 дорожных авариях погибли 59 и получили травмы 298 человек. В числе пострадавших трое погибших и 30 травмированных детей.

Фото из архива ГИБДД.

Теги: трасса , профилактика , ДТП , ГИБДД , автодорога , аварии , ДПС , Екатеринбург , ПДД
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