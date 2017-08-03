В Тюменской области ребенок попал в ДТП на подаренном родителями мопеде

На полевой дороге в окрестностях деревни Озерная Ялуторовского района опрокинулся мопед "Орион". За рулем мопеда находился 12-летний мальчик, он получил перелом ключицы со смещением.
По имеющейся информации, мопед ребенку купили родители. Информацию по факту происшествия автоинспекторы направят в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей к ответственности, сообщает областная полиция.
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