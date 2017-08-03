Пенсионер спровоцировал массовое ДТП на улице Мельникайте в Тюмени

11:55 02 августа 2017
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Пять автомобилей: кроссовер Subaru, фургон Toyota, седан Ford, Renault и "Жигули" - столкнулись в районе дома №10 на улице Мельникайте 1 августа в шестом часу вечера.

По предварительным данным, спровоцировал аварию, нарушив правила перестроения, 62-летний водитель кроссовера.

В результате аварии пострадал 32-летний водитель автомобиля Ford: у него травма головы, ушибы и ссадины лица и плеча, и рана предплечья, сообщает областная Госавтоинспекция.

Теги: дороги , ПДД , ГИБДД , ДТП
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