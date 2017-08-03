Тюменский пенсионер застрелил из обреза соседа по даче

Трагедия произошла поздно вечером 31 июля в СНТ "Москвичка" Тюменского района. 68-летний мужчина, вооружившись с обрезом охотничьего ружья, проник на соседний дачный участок, подошел к окну дома и выстрелил в 63-летнего соседа, находившегося в помещении. От полученных в грудную клетку ранений потерпевший скончался на месте.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. В ходе следствия уже установлено, что на протяжении последних лет между ним и потерпевшим были конфликтные отношения и в день убийства между мужчинами также произошла очередная ссора, сообщает пресс-служба регионального СКР.