На полтора миллиона оштрафовали тюменского бизнесмена, пытавшегося подкупить знакомого из ФСБ

Тюменский районный суд признал виновным и оштрафовал бизнесмена, который за взятки рассчитывал получить покровительство силовика.

По версии следствия, этой весной директор одной из тюменских фирм решил подкупить знакомого оперуполномоченного РУФСБ России по Тюменской области, чтобы, не опасаясь проблем с законом, заняться нелегальным обналичиванием денег. Он пообещал платить ему 50 тысяч рублей ежемесячно, при этом дать 300 тысяч разом за первые полгода.

После того, как было озвучено предложение, бизнесмен инициировал еще одну встречу. Сев в машину к оперуполномоченному, Джафаров положил в бардачок 300 тысяч рублей, после чего был задержан.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд назначил ему штраф в 1,5 миллиона рублей и конфисковал сумму взятки.