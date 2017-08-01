В Тюмени суд ждет сотрудника регионального департамента инвестиционной политики, пойманного на взятке

СКР по Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении начальника контрольно-договорного отдела управления государственной поддержки департамента инвестиционной политики Тюменской области. Он обвиняется по части 3 статьи 290 (получение взятки в значительном размере).

Как установило следствие, с апреля по август 2016 года он, являясь должностным лицом, получил взятку в виде денег в 80 тысяч рублей, а также в виде незаконного оказания услуг имущественного характера на общую сумму более 45 тысяч рублей. Так с ним рассчитались за заведомо незаконные действия при проведении проверки законности выделения департаментом субсидий ООО "Фабрика дерева" и индивидуальному предпринимателю.

Дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.