В Тюмени смертельное ДТП с грейдером произошло на улице Ореховой

В областном центре 29 июля вечером на улице Ореховой столкнулись автогрейдер "ДЗ-122" и "ВАЗ-2105". В результате аварии 66-летний водитель "пятерки" получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой, сообщает областная автоинспекция.
По предварительной информации, 54-летний водитель автогрейдера, разворачиваясь на нерегулируемом перекрестке, не пропустил встречный легковой автомобиль.
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