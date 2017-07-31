В Тюмени смертельное ДТП с грейдером произошло на улице Ореховой

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В областном центре 29 июля вечером на улице Ореховой столкнулись автогрейдер "ДЗ-122" и "ВАЗ-2105". В результате аварии 66-летний водитель "пятерки" получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой, сообщает областная автоинспекция.

По предварительной информации, 54-летний водитель автогрейдера, разворачиваясь на нерегулируемом перекрестке, не пропустил встречный легковой автомобиль.