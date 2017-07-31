За сутки на трассе Тюмень—Омск погибли четыре человека

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Две страшные аварии произошли вчера, 30 июля, на автодороге Тюмень — Ишим — Омск в километре друг от друга.

Днем на 264-м километре трассы столкнулись "ВАЗ-2108" и Kia. В ДТП погибли 27-летний водитель и 25-летний пассажир "восьмерки", травмы несовместимые с жизнью получил 55-летний водитель иномарки. По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ" выехал на встречную.

В девять вечера на 263-м километре трассы Тюмень — Ишим — Омск Toyota сбила двух велосипедистов. По предварительной информации, 57-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на двух велосипедистов, которые двигались по проезжей части ему навстречу. 24-летний велосипедист погиб на месте аварии, 14-летний велосипедист с травмами головы и переломами ног доставлен в реанимацию, сообщает областная автоинспекция.

Днем ранее, в субботу, на 139-м километре этой трассы перевернулся внедорожник Toyota. Пострадали три человека. У 37-летнего водителя травма головы и переломы ребер, 37-летняя пассажирка получила закрытый перелом бедра и черепно-мозговую травму. В машине находилась 13-летняя девочка, у нее различные ушибы. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением, совершая обгон.