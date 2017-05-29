В Тобольске юноша получил серьезные травмы, выпав из автомобиля на ходу

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В субботу в семь часов вечера в Тобольске на парковке торгово-развлекательного центра из автомобиля Lada 99-й модели на повороте выпал 18-летний парень, находившийся на заднем сиденье. В результате происшествия юноша получил открытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Автомобилем управлял 19-летний тоболяк, водительский стаж которого год. С места аварии водитель уехал вслед за скорой помощью, не сообщив о произошедшем в ГИБДД. Полис ОСАГО у водителя отсутствовал. Автоинспекторы проверяют версию об умышленном лихачестве молодежи на автомобилях на парковке, отмечают в ГИБДД.