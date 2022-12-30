Тобольский аэропорт со дня открытия обслужил 50 тысяч пассажиров

Планку в 50 тысяч пассажиров со дня открытия преодолел аэропорт Ремезов, юбилейной стала тоболячка Елена Прохорова. Она отправилась сегодня в Казань рейсом авиакомпании ЮВТ АЭРО, сообщает пресс-служба аэропорта.

В подарок Елена получила сертификат на бесплатный перелет с открытой датой от авиакомпании и памятные подарки от аэропорта. Их вручил Дед Мороз.

Аэропорт Ремезов был открыт в сентябре 2021 года. За время работы выполнялись полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Сургут, Красноярск, Нижнекамск, Чебоксары и Нижневартовск. Сейчас из Ремезова можно улететь в Санкт-Петербург авиакомпанией Россия, рейсы в Новосибирск выполняет - S7. Авиакомпания ЮВТ АЭРО выполняет полеты в Москву, Казань, Сургут, Красноярск и Нижнекамск.

Аэропорт Тобольска Ремезов построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года.