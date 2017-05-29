В Тюмени трех полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников патрульно-постовой службы местного УМВД.

По версии следствия, 27 сентября прошлого года в Центральном округе двое полицейских остановили двух граждан Узбекистана для проверки документов — в то время в городе проходила спецоперация "Нелегал". Стражи правопорядка решили доставить мужчин в пункт полиции для детальной проверки личности.

По дороге возмутившиеся действиями полиции граждане Узбекистана "начали оказывать им противодействие", в пункт полиции их доставили, используя физическую силу и наручники.

"В помещении указанного СПП трое сотрудников полиции применили физическое насилие в отношении доставленных, нанеся множественные удары ногами и руками по телу потерпевших, причинив тем самым телесные повреждения в виде многочисленных ссадин, кровоподтеков. Следствием собрана достаточная доказательственная база, дело направлено прокурору", — сообщает региональный СК.

Комментарий пресс-службы УМВД России по Тюменской области: "В настоящее время сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае признания их виновными, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".