В Викуловском районе остановился подъем воды

Режим ЧС из-за паводка продолжает действовать в Викуловском районе. По данным МЧС, уровень воды на разлившейся реке Ишим перестал расти — за сутки он уменьшился на один сантиметр. Теперь его высота составляет 1096 сантиметров.

Сейчас на территории спасатели ведут аварийно-восстановительные работы, мониторят состояние защитных дамб и оказывают адресную помощь населению. Материальную помощь получила 41 семья.

Напомним, что сейчас в Викуловском районе подтопленными остаются 34 дома, оттуда эвакуировано больше сотни человек.

В Ишиме и Ишимском районе все еще не освободились от водного плена 40 жилых домов и больше 6 тысяч нежилых садоводческих участков. В Абатском районе подтоплен один жилой дом и 270 дач.