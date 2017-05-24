В Викуловском районе подтоплено больше тридцати домов

За последние сутки уровень воды в реке Ишим на территории Викуловского района поднялся на 4 сантиметра — до 1095 сантиметров, в результате чего затопило 33 дома, находящихся в пойменной зоне.

"Ситуация заранее прогнозировалась, все люди были эвакуированы заблаговременно — это 108 человек, из них 31 ребенок. На момент подтопления в жилых домах находилось 11 человек, все эвакуированы. Дальнейшее распространение воды не прогнозируется, угроза дальнейшего подтопления жилых домов нет", — комментируют обстановку в ГУ МЧС по Тюменской области.

В село Викулово вылетел губернатор Тюменской области Владимир Якушев, на месте работают спасатели.

Напомним, что в середине месяца в Викуловском районе ввели режим ЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области