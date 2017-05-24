Уголовная ответственность грозит тюменке за нелегальное гостеприимство

В Тюмени контролирующее оборот наркотиков подразделение полиции прикрыло очередной наркопритон. Свою квартиру в место посиделок для наркозависимых превратила 38-летняя тюменка.
"Сотрудникам полиции стало известно, что с апреля она систематически предоставляет свою квартиру для употребления наркотических средств малознакомым молодым людям. В ходе оперативной проверки информация подтвердилась", — рассказывают в полиции.
На момент визита стражей правопорядка в квартире, помимо хозяйки, были еще трое тюменцев с явными признаками наркотического опьянения. В помещении нашли и изъяли и соответствующие предметы и вещества.
На тюменку завели уголовное дело, ей грозит до четырех лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области
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