Уголовная ответственность грозит тюменке за нелегальное гостеприимство

12:15 24 мая 2017
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В Тюмени контролирующее оборот наркотиков подразделение полиции прикрыло очередной наркопритон. Свою квартиру в место посиделок для наркозависимых превратила 38-летняя тюменка.

"Сотрудникам полиции стало известно, что с апреля она систематически предоставляет свою квартиру для употребления наркотических средств малознакомым молодым людям. В ходе оперативной проверки информация подтвердилась", — рассказывают в полиции.

На момент визита стражей правопорядка в квартире, помимо хозяйки, были еще трое тюменцев с явными признаками наркотического опьянения. В помещении нашли и изъяли и соответствующие предметы и вещества.

На тюменку завели уголовное дело, ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

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Теги: наркотики , наркопритон
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