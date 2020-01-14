В тюменские суды ушло полсотни дел об организации наркопритонов

15:17 14 января 2020
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Фото: pixabay.com

В 2019 году в Тюменской области пресечена деятельность 52 наркопритонов, большая их часть располагалась в областном центре.

"Тюменские прокуроры направили в суд 48 уголовных дел данной категории, 36 из них рассмотрены. Более половины осужденных приговорены к лишению свободы, — сообщает прокуратура Тюменской области. — Как правило, наркопритоны выявляются в ходе оперативных мероприятий или по информации соседей".

Теги: наркопритон
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