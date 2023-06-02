Тюменку будут судить за организацию притона

11:51 02 июня 2023
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46-летнюю тюменку обвиняют в организации наркопритона, прокуратура Калининского АО утвердила обвинительный акт по уголовному делу о систематическом представлении помещения для потребления наркотических средств и передала материалы в суд, собщате облпрокуратура.

По версии дознания, дама сама на наркотиках с 2007 года, квартиру предоставляла с марта 2023 года за дозу, но в апреле в притон нагрянула полиция.
 
Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.

Теги: Генпрокуратура , наркопритон , суд
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