В Тюмени за полгода выявили 30 наркопритонов

За 6 месяцев 2019 года в Тюменской области пресечена деятельность 33 лиц, предоставлявших наркомании свое жилье для употребления психоактивных средств. Источниками информации о злачных квартирах являются оперативно-розыскные мероприятия и сигналы от бдительных соседей.

30 наркопритонов выявлено в областном центре, по одному в Тюменском районе, Заводоуковске и Ишиме.

В суд в отношении содержателей притонов направлено 27 уголовных дел. Большая часть из них уже рассмотрена. Почти 65% осужденных получили реальные сроки лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.