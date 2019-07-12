В Тюмени за полгода выявили 30 наркопритонов

17:07 12 июля 2019
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pixabay.com

За 6 месяцев 2019 года в Тюменской области пресечена деятельность 33 лиц, предоставлявших наркомании свое жилье для употребления психоактивных средств. Источниками информации о злачных квартирах являются оперативно-розыскные мероприятия и сигналы от бдительных соседей.

30 наркопритонов выявлено в областном центре, по одному в Тюменском районе, Заводоуковске и Ишиме.

В суд в отношении содержателей притонов направлено 27 уголовных дел. Большая часть из них  уже рассмотрена. Почти 65% осужденных получили реальные сроки лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Теги: наркопритон , наркотики , прокуратура , уголовная ответственность
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