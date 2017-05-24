Под Тюменью пьяный водитель вылетел с мокрой трассы и впечатался в дерево

Вчера, 23 мая, аварией обернулась пьяная поездка в мощный дождь для водителя иномарки в окрестностях областного центра. На 28-м километре Ялуторовского тракта в 10 часов утра автомобиль под его управлением съехал в кювет и въехал в дерево. 46-летний мужчина, будучи нетрезвым, не учел состояния проезжей части и не выдержал безопасную скорость, сообщают в областной автоинспекции. Водитель получил ушиб головы и множественные ссадины.
Сотрудники ГИБДД, огорченные возросшим количеством дорожных аварий, спровоцированных пьяными автомобилистами, призывают тюменцев предотвращать их совместными усилиями. Очевидцев неадекватного либо нетрезвого вождения просят рассказывать о подобном в полицию, дежурную часть ГИБДД по телефону 794-610 либо на экспресс-линию "Нетрезвый водитель" по телефону 794-594.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
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