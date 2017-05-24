В окрестностях Тюмени насмерть сбили находившегося на трассе мужчину

10:15 24 мая 2017
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Дорожный инцидент со смертельным исходом произошел вчера в одиннадцать вечера на 12-м километре Ялуторовского тракта.

Там под колеса автомобиля Lada Kalina попал мужчина, от полученных травм он скончался. Его личность пока не установлена, на вид ему около 45 лет.

Как рассказали в областной автоинспекции, мужчина находился на проезжей части без цели перехода, водитель Lada слишком поздно заметил его в темноте и затормозить не успел.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Теги: пешеходы , несчастный случай , гибель человека , ДТП
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