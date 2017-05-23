Житель тюменского села может оказаться в тюрьме из-за загубленных сосен

Следы незаконной вырубки леса обнаружили в Каменском участковом лесничестве Тюменского района. Ущерб от вырубки 12 сосен оценили в 130 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция вышла на причастного к ней 29-летнего жителя села Каскара. Мужчина признался в содеянном, на него завели уголовное дело. Как пояснили в пресс-службе тюменской полиции, санкция предъявляемой ему статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области
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