Житель тюменского села может оказаться в тюрьме из-за загубленных сосен

Следы незаконной вырубки леса обнаружили в Каменском участковом лесничестве Тюменского района. Ущерб от вырубки 12 сосен оценили в 130 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция вышла на причастного к ней 29-летнего жителя села Каскара. Мужчина признался в содеянном, на него завели уголовное дело. Как пояснили в пресс-службе тюменской полиции, санкция предъявляемой ему статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области