Продолжаются поиски исчезнувшего осенью тюменца, возбуждено дело об убийстве

В Тюмени продолжают разыскивать 32-летнего местного жителя, пропавшего в октябре прошлого года. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

27 октября Александр Мамедов вышел из дома на улице Домостроителей, где жил с семьей, и с тех пор с родными на связь не выходил. О его нынешнем местонахождении ничего неизвестно.

На вид Александру 35–37 лет, рост 180–185 сантиметров, телосложение среднее, лицо треугольное, волосы черного цвета средней длины. В день исчезновения на нем была ветровка, спортивные штаны и кроссовки — всё черного цвета.

Тех, кто что-либо знает о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8 (904) 491-43-25 (дежурный следственного управления), 8 (3452) 64-17-15, 8 (3452) 64-17-62 (следственный отдел по Ленинскому АО Тюмени) или 02.