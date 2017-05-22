В Тюмени водитель вылетел на тротуар и врезался в дерево

В областном центре дорожный инцидент с участием пьяного водителя и развесистого дерева произошел в субботу утром на улице Олимпийской. В него нетрезвый молодой человек на "Жигулях" влетел после того, как протаранил дорожное ограждение. Как оказалось, у 26-летнего мужчины не было водительских прав. Он отделался раной лба, рассказывают в областной автоинспекции.

Еще одно пьяное ДТП случилось в этот же день в ночное время на 19-м километре дороги Тюмень — Каменка. Там столкнулись автомобиль Toyota и мотоцикл "Урал", у которого не работали световые приборы. Мотоциклом управлял 28-летний тюменец без водительских прав. Его транспорт на учете в ГИБДД не числился. Мужчина заработал травмы головы и переломы таза и ребер.

В воскресенье в час ночи на 302-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень въехал в дорожное ограждение автомобиль Daewoo Nexia. В результате аварии черепно-мозговую травму и перелом черепа получил 37-летний пассажир автомобиля. 42-летний водитель иномарки не пострадал, подышать в алкотестер он отказался.

Всего за выходные сотрудники тюменской ГИБДД поймали 67 нетрезвых и отказавшихся от прохождения освидетельствования водителей.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области