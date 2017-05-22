Сбивший маленьких велосипедисток пьяный водитель поспешил скрыться, чтобы отдохнуть

Дорожный инцидент с детьми произошел вчера вечером в селе Новая Заимка Заводоуковского округа. Там мужчина на "Жигулях" сбил двух девочек 8 и 6 лет, ехавших на велосипеде.

С места происшествия мужчина поспешил скрыться, но сотрудники ГИБДД тотчас вышли на него.

"Водитель бросил машину у знакомого и лег спать. 30-летний житель села находился в состоянии опьянения, водительского удостоверения он не имеет", — рассказывают в областной автоинспекции.

Еще одно ДТП с ребенком на велосипеде случилось вчера вечером в Тюмени на пересечении улиц Мельникайте и Рижской. Там Volkswagen сбил 3-летнего мальчика. Автомобиль с места аварии уехал, но шедшая позади сына мать запомнила номер машины, поэтому водителя быстро разыскали. У мальчика ушибы головы и голени.

Еще один водитель покинул место ДТП на 300-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Там неизвестный вчера около одиннадцати вечера сбил 66-летнего мужчину. У пострадавшего травмы головы и живота. Сейчас водителя ищут сотрудники ГИБДД.