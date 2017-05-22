Велосипедист, из-за которого ребенок получил травмы, скрылся с места происшествия

20 мая в 20:50 на Цветном бульваре напротив бара "Бухта" на четырехлетнего ребенка был совершен наезд велосипедистом. Мальчик с травмами был доставлен в медицинское учреждение. Нарушитель с места столкновения скрылся.

На вид молодому человеку 18-20 лет, худощавого телосложения, лицо худое, русский, рост 170-175 см. Был в черной толстовке, черных спортивных брюках и черной бейсболке. На спине черный рюкзак. Молодой человек передвигался на черном спортивном велосипеде, руль прямой.

Полиция Тюмени обращается к гражданам за помощью в установлении личности парня, с имеющейся информацией обращаться по тел.: 8-922-04-00-699.