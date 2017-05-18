В Тюмени фирма обирала приезжих, трудоустраивая на несуществующие места

В областном центре перед судом предстанут мошенники, обкрадывавшие иногородних, которым обещали работу вахтовым методом.

Резюме потенциальных жертв аферисты находили в интернете. Их приглашали в Тюмень, чтобы обсудить условия работы. Приезжим обещали большую зарплату, и, если они соглашались, с ними заключали договор и брали с них плату якобы за питание в первый месяц работы, которую им обещали вернуть.

"От действий фирмы однажды пострадал житель Башкортостана. После всех процедур ему дали номер организации, в которой он будет работать, и быстро увезли обратно на вокзал. До покупки билета мужчина позвонил в организацию и выяснил, что его там не ждут и вакансий нет", — рассказывают в областной прокуратуре.

Повнимательнее изучив документы, мужчина обнаружил, что это были договоры об оказании информационных услуг. По факту фирма обязалась лишь проинформировать его об имеющихся на рынке вакансиях, за что и взяла 8 тысяч рублей.

За 2014–2015 год фирмы ООО "Техпромстройресурс" и ООО "Строй Транс Комплект -72", которые зарегистрировала семейная пара из Тюмени, обманули по этой схеме еще дюжину человек, похитив у них свыше 105 тысяч рублей.

"В числе пострадавших жители из разных регионов страны: Республики Коми, Белгородской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Тюменской областей, Пермского и Красноярского краев, ХМАО", — отмечают в пресс-службе прокуратуры.