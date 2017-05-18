В Вагайском районе действует режим ЧС

Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области

Для подготовки к возможному паводку режим чрезвычайной ситуации на территории Вагайского района вводится с сегодняшнего дня. В селе Вагай решено укрепить и поднять дамбу еще на один метр, чтобы создать запас прочности, сообщают в пресс-службе губернатора.

Напомним, что, по замечанию начальника регионального МЧС Юрия Алехина, критическая отметка на реке Иртыш в Вагайском районе — 730 сантиметров, в запасе еще более 200 сантиметров.

"Пока есть запас по времени, расслабляться нельзя. В случае, если ситуация будет неблагоприятной, муниципалитет должен быть готов к приходу воды", — отметил на вчерашнем заседании оперативного штаба Владимир Якушев.

Добавим, что на утро 18 мая уровень воды в реке Ишим в Ишимском районе снизился за сутки на 7 сантиметров и составил 932 сантиметра. В селе Абатском вода также пошла на спад — минус 3 сантиметра до отметки в 1143 сантиметра. В селе Викулово вода продолжает прибывать — за последние сутки плюс 75 сантиметров. Ее уровень составляет 907 сантиметров при опасной отметке в 1100 сантиметров. Напомним, в этих районах уже действует режим ЧС.