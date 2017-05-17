Четыре года колонии дали сотруднику банка, укравшему у клиентов 185 миллионов рублей

В Тюмени осужден бывший начальник группы продаж местного офиса банка "ВТБ 24". Напомним, в течение восьми лет он похищал деньги и акции клиентов. За это время он обокрал 14 человек и одну организацию, вкупе присвоив 185 миллионов рублей.

Хищения вскрылись, когда один из клиентов взял в банке отчет об операциях с его ценными бумагами. После внутреннего расследования кредитное учреждение обратилось с заявлением в правоохранительные органы, сотрудника отстранили от работы. Банк возместил ущерб клиентам.

Как рассказали в областной прокуратуре, в пользу фирмы суд взыскал с мужчины около 125 миллионов рублей в счет возмещения ущерба и сохранил арест, наложенный на его машину и земельный участок.