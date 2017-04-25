Сотрудник тюменского банка похитил у клиентов больше 185 миллионов рублей

В Тюмени будут судить бывшего начальника группы продаж местного офиса банка "ВТБ 24", который в течение восьми лет похищал деньги и акции клиентов. По информации областной прокуратуры, он обокрал 14 человек и одну организацию, вкупе присвоив 185 миллионов рублей.

С июня 2007-го по ноябрь 2015 года он от имени ни о чем не догадывавшихся собственников имущества оформлял поручения на переводы их денег и ценных бумаг, которые потом продавал на фондовом рынке. Клиентам мужчина выдавал липовые выписки о том, что на счетах все на месте. Если же собственники просили продать акции и выдать им деньги, то банкир рассчитывался с ними тем, что украл у других людей.

Обман раскрылся, когда один из клиентов взял в банке отчет об операциях с его ценными бумагами. Фирма провела внутреннее расследование и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.