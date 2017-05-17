Работника тюменской птицефабрики уличили во взятках

В Тюменском районе перед судом предстанет бывший сотрудник птицефабрики "Боровская". Работавшего на должности главного зоотехника мужчину обвиняют во взятках в крупном размере.

С 2013-го по 2016 год для молочной фермы птицефабрики и двух ее дочерних компаний он постоянно закупал кормовую добавку для коров у одной и той же екатеринбургской фирмы. За это ее учредительница регулярно переводила ему деньги. За несколько лет зоотехник обогатился на более чем 600 тысяч рублей.

Как рассказали в областной прокуратуре, в отношении учредительницы фирмы, дававшей взятки, дело возбуждать не стали, так как она активно поспособствовала расследованию преступления.