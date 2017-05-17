Незаконно пробравшаяся на тюменскую землю компания мигрантов отправится в колонию

12:40 17 мая 2017
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За нелегальное пересечение границы России к разным срокам заключения приговорил Казанский районный суд пять граждан Афганистана.

В сентябре прошлого года находившиеся в Казахстане иностранцы решила въехать в Россию без оформления виз. На такси из Алма-Аты они добрались до Петропавловска, где пересели на другую машину и прибыли в приграничный с Россией поселок Красный Яр Северо-Казахстанской области. Около полуночи в обход автомобильного пункта пропуска "Казанское" в Тюменской области вблизи деревни Ельцово они пешком пересекли казахстано-российскую границу, но попались пограничникам.

Трем из них суд назначил 10 месяцев лишения свободы и еще двум — по 9 месяцев колонии общего режима.

Теги: нелегалы , мигранты
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