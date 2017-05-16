В Ишиме начали подсчитывать ущерб от паводка

Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области

В Ишиме, который на минувшей неделе вновь столкнулся с паводком, вода в реке стала убывать быстрее. Накануне ее уровень уменьшился еще на 8 сантиметров и составил 958 сантиметров. С момента начала спада воды он снизился на 24 сантиметра.

Сейчас в Ишиме работает межведомственная комиссия, оценивающая ущерб от разлива реки. Из 53 затопленных домов 30 домовладений уже высвободились от воды, рассказал глава города Федор Шишкин.

"Шесть домов, расположенных на улицах Чапаева, Тракторной, Гончарной и Серебрянки уже признаны непригодными для проживания, их владельцы переселены в благоустроенные жилые квартиры на улице Калинина. По мере снижения уровня воды в реке специалисты обследуют и другие строения, попавшие под воду", — отметил Шишкин.

Сейчас в городе продолжают укреплять дамбы в районе восточного промузла, чтобы не допустить подтопления 70 домов. Зону ЧС продолжают патрулировать спасатели и городские службы.