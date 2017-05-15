На тюменской трассе автоледи спровоцировала аварию с автобусом

12:41 15 мая 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДТП произошло вчера около одиннадцати вечера на 30-м километре дороги Голышманово — Аромашево. Автобус, следовавший по маршруту Голышманово — Тюмень, столкнулся с Daewoo Matiz.

По имеющейся информации, водитель иномарки, отъезжая от обочины, не убедилась в безопасности маневра. У 30-летней женщины перелом ноги, травма головы и ушибы, у 21-летней пассажирки легковушки травма грудной клетки, сообщают в ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.

По свидетельству участников ДТП, от водителя Daewoo Matiz исходил сильный запах алкоголя. 

Теги: ГИБДД , ДТП
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2017