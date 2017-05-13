На трассе Тюмень-Омск столкнулись две фуры - один человек погиб

18:01 13 мая 2017
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Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП на федеральной трассе Тюмень - Омск.

В результате столкновения двух грузовых автомобилей, произошедшего 13 мая около 15:40 на 306-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск, по предварительным данным, погиб 1 человек.

Движение в месте аварии временно ограничено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Теги: погибшие , Омск , ограничение движения , ДТП , федеральная трасса , аварии
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