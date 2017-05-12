В Тюмени столкнувшаяся с грузовиком "ГАЗель" отлетела на легковушку

Сегодня утром, 12 мая, в областном центре ДТП с тремя автомобилями произошло на пересечении Объездной дороги и улицы Авторемонтной.
Там столкнулись тягач "КрАЗ" и "ГАЗель", после чего от удара фургон отбросило на стоявший на перекрестке Hyundai.
Как пояснили в областной автоинспекции, в этот момент светофор на участке не работал. Грузовик двигался по главной дороге, фургон выезжал со второстепенной дороги со стороны Утешево.
В аварии пострадала 63-летняя пассажирка "ГАЗели", у нее травма головы. 64-летний водитель фургона отделался ушибом.
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