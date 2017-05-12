На тюменской трассе в дорожном происшествии пострадала 16-летняя пассажирка мотоцикла

Инцидент с катавшимися на мотоцикле подростками произошел накануне в Голышмановском районе. В половине двенадцатого ночи на 43-м километре дороги Голышманово — Бердюжье с мотоцикла Shineray упала 16-летняя девушка.
Как рассказали в областной автоинспекции, во время движения нога пассажирки попала в заднее колесо. Девушка лишилась пятки, у нее сломана пяточная кость.
Мотоциклом управлял 17-летний парень. С места происшествия юноша без прав скрылся, но его быстро разыскали сотрудники ГИБДД.
"В настоящее время устанавливается принадлежность мотоцикла, на учете в ГИБДД он не состоит, полис ОСАГО у молодого человека отсутствовал", — комментируют в пресс-службе ГИБДД.
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