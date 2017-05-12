Нетрезвая тюменка на "Лексусе" влетела в стоящую "Ладу"

Дорожный инцидент в поселке Московском Тюменского района произошел вчера в восемь вечера. На улице Энтузиастов Lexus въехал в стоящий автомобиль Lada Kalina.
Как оказалось, находившаяся за рулем иномарки 52-летняя местная жительница была пьяна — алкотестер показал 1,22 мг/л.
Женщина осталась цела, однако при столкновении пострадали водитель и пассажиры Lada: 51-летний мужчина, 54-летняя женщина и годовалый ребенок. У них травмы головы и грудной клетки.
Как сообщает пресс-служба областной автоинспекции, малыш находился в автомобиле без детского удерживающего устройства.
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