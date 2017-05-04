В ГИБДД занялись водителями свадебного кортежа, грубо нарушившими ПДД

15:21 04 мая 2017
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Изображение: youtube.com

Областная автоинспекция взяла под контроль дорожный инцидент со свадебной процессией, который произошел в Тюмени 29 апреля на пересечении улиц Широтной и Пермякова.

Видеозапись со свадебным кортежем из восьми автомобилей, объезжающих светофор на запрещающий сигнал по встречной полосе, появилась в соцсетях на прошлой неделе. По словам очевидцев, легкомысленно ведущую себя на дороге компанию видели в этот день и в других частях города.

"Автоинспекторы изучили видеозапись и установили владельцев транспортных средств. В отношении автомобилистов будет возбуждено административное делопроизводство с целью привлечения их к ответственности за совершенные правонарушения", — рассказывают в пресс-службе областной автоинспекции.

Очевидцев нарушений, совершенных водителями этой свадебной процессии, а также автора видеоролика просят обратиться в региональное управление Госавтоинспекции по телефонам: 794-555, 89044934567, чтобы там могли установить все обстоятельства инцидента.

Теги: ПДД , ГИБДД , свадьбы , нарушения
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