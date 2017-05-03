В медчасти тюменского изолятора и колонии нашли десятки упаковок просроченных лекарств

17:34 03 мая 2017
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pixabay.com

Областная прокуратура проверила медицинскую часть № 8 МСЧ-72 ФСИН России, обслуживающую СИЗО-4 и Тюменскую воспитательную колонию. Проверка обернулась отстранением работавшего там фармацевта.

"Установлено, что при хранении некоторых лекарств не соблюдался температурный режим. Кроме того, выявлено 88 упаковок лекарства, срок годности которого истек еще в апреле 2016 года", — сообщают в пресс-службе ведомства.

Бывший фармацевт медсанчасти понесла административную ответственность, ее оштрафовали на 8 тысяч рублей. 

Теги: следственный изолятор , лекарства , прокурорская проверка , колония , штрафы
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