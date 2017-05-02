Набережную затопило. Как и было запланировано

11:41 02 мая 2017
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Первый ярус набережной Туры в Тюмени ушел под воду вследствие половодья.

Это случается каждый год - и, кстати, по сравнению с 2016 годом вода опоздала на две недели.

Никакой опасности в затоплении нет - набережная изначально планировалась так, что ее нижний ярус будет уходить под воду.

В начале лета, когда набережная полностью покажется из-под воды, работники МБУ "Тюменьгормост" очистят ее от ила и грязи, а потом все лето будут мыть гранитное покрытие с регулярностью два раза в неделю.

Теги: набережная
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