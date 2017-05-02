Сводка ДТП: в массовой аварии на Пермякова пострадали пять человек

Один человек погиб, 33 получили травмы в 23-х дорожных авариях, произошедших в Тюменской области с 29 апреля по 1 мая.

Пять человек пострадали в ДТП, произошедшем в понедельник, 5 мая, на улице Пермякова в Тюмени. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt превысил безопасную скорость и не выдержал дистанцию, вследствие чего иномарка въехала в стоящие автомобили Nissan Terrano и Hyundai. В результате ДТП ушибы, травмы головы и грудной клетки получили пассажиры Nissan: 72-летний мужчина, 39-летняя женщина и 5-летняя девочка. У 65-летнего водителя Chevrolet травма грудной клетки и перелом ребер, у 47-летнего водителя Hyundai травма головы.

В этот же день на 35 км дороги Исетское-Упорово, 61-летний водитель LADA Kalina не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Пенсионер, житель деревни Нифаки Упоровского района, погиб. В пресс-службе Госавтоинспекции отметили, что 2015 году мужчина был лишен прав, срок лишения уже истек, но водительское удостоверение в подразделении ГИБДД мужчина не забрал.

На 120 км дороги Ялуторовск-Ярково столкнулись автомобили Renault Logan и Hyundai. По предварительным данным, 51-летний водитель Renault выехал на полосу встречного движения на участке дороги, где обгон запрещен. В результате ДТП 50-летний водитель Hyundai получил ушибы; перелом локтя и ссадины у 49-летней пассажирки Renault , супруги водителя. В Renault на заднем сиденье, где находилось также и детское автокресло, ехал шестилетний внук водителя. По словам взрослых, мальчик устал, его высадили из кресла и положили спать на сиденье. В результате происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму и ушибы лица.

30 апреля на 16 км дороги Нижняя Тавда-Картымская съехал в кювет и перевернулся автомобиль Lada 14-й модели. Перелом позвонка получила 33-летняя водитель автомобиля.

29 апреля в Заводоуковске в переулке Блюхера в половине третьего часа дня в субботу автомобиль Заз Шанс сбил 8-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде. У ребенка тяжелая травма – открытый перелом костей голени.

В Тюмени на улице Республики водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, нарушил правила перестроения и спровоцировал столкновение с мотоциклом Honda. В результате происшествия 20-летний мотоциклист получил перелом ключицы. Ушибы и рана головы у 20-летнего пассажира мотоцикла. За день до этого происшествия на этом же месте случилась трагедия с участием мотоциклиста.

Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области