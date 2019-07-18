Шесть детей за сутки пострадали в ДТП на дорогах Тюменской области

Госавтоинспекция Тюменской области

В Госавтоинспекции Тюменской области констатируют резкий рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей: 17 июля на дорогах региона в ДТП пострадали 6 несовершеннолетних.

В Ишиме на пешеходном переходе на улице Республики малоопытная 33-летняя водитель "Фольксваген Поло" сбила 5-летную девочку. Девочка переходила дорогу вместе с бабушкой и подругой, в результате аварии она госпитализирована с тяжелыми травмами. С начала года на пешеходных переходах в регионе сбиты 20 детей.

Трое пострадали в Тюмени в столкновении автомобилей "Киа Оптима" и ВАЗ 21150 на улице Мебельщиков. По предварительным данным, водитель иномарки при повороте налево не пропустил "Ладу", в которой ехали дети. Ушибы получили две сестры девяти и шести лет, пострадал и 3-летний малыш. Мальчик перевозился в детском кресле, 6-летняя девочка была пристегнута ремнем безопасности, хотя должна была перевозиться с использованием удерживающего устройства. Водитель "Лады" привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки ребенка.

На улице Мельникайте при столкновении "Лады" и "Рено Сандеро" ушиб получила 10-летняя пассажирка иномарки. По предварительным данным у девочки ушиб.

12-летний велосипедист стал участником ДТП на улице Шишкова, столкнувшись при выезде с паркови на проезжую часть с автомобилем "Мазда". Юноша отделался ушибом ноги.