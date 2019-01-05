На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло три ДТП с пострадавшими

Фото - Госавтоинспекция Тюменской области

Три ДТП произошло за 3 и 4 января на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск.

В четверг на 188 километре трассы в Тобольском районе Nissan, совершая маневр обгона в нарушение ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с BYD. От удара один из автомобилей отбросило в придорожный кювет. В результате ДТП пострадали двое пассажиров BYD: мужчина 39-лет госпитализирован с различными повреждениями, у 44-летней женщины, предварительно, травма головы.

В пятницу около семи часов утра на 241-м километре автодороги в кювет съехал BMW-520 под управлением 45-летнего жителя Тобольска. Водитель оказался нетрезв, показания алкотестера составили 0,71 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По предварительным данным, водитель иномарки получил травму ребер.

На 373-м километре трассы в Уватском районе в опору освещения въехал Toyota Corolla. Водитель не справился с управлением в условиях снегопада на затяжном повороте. Предварительно, пассажирка автомобиля получила легкие повреждения, обстоятельства ДТП выясняются, сообщают в областной автоинспекции.

ГИБДД напоминает автомобилистам о необходимости выбора безопасного скоростного режима на трассах, соблюдении правил обгона, оптимального режима труда и отдыха во время длительных поездок.