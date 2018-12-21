За сутки на дорогах Тюменской области пострадали 17 человек

17 человек получили травмы в 12-ти дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 20 декабря. большая часть аварий случилась на загородных трассах.

Вечером на 75-м километре дороги Тюмень – Нижняя Тавда съехал в кювет и перевернулся автомобиль "Лада" 12-й модели. По предварительным данным, у 25-летнего водителя автомобиля наблюдались признаки опьянения. Автомобилем он управлял без полиса ОСАГО. В результате происшествия водитель, предварительно, получил травмы головы, грудной клетки и позвоночника. Травмы получили также двое несовершеннолетних пассажиров "Лады": 17-летние жители Нижней Тавды.

На 292-м километре трассы Тюмень–Ханты-Мансийск в 18:30 в месте проведения дорожных работ автомобиль "Хендэ Солярис" сбил дорожного рабочего и въехал в остановившийся тягач "Фрейтлайнер" с полуприцепом. В результате аварии 31-летний дорожный рабочий получил перелом тазобедренного сустава.

В 19:30 вечера на 39-м километре дороги Тюмень – Ханты-Мансийск водитель "Жигулей" 7-й не пропустил при развороте с обочины "Хендэ Туксон". В результате аварии 25-летний водитель "семерки" получил травму головы и ушибы, травма грудной клетки у его 28-летней спутницы, ожог кисти руки получил 32-летний водитель "Хендэ".

В 22:30 на 22-м километре дороги Тюмень – Омск столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" с прицепом и "Лада" 10-й модели. По предварительным данным, водитель грузовика при повороте налево не пропустил легковой автомобиль. В результате происшествия, ушибы лица и колена получил 31-летнй водитель "Лады".

Около половины второго часа дня на 181-м километре дороги Курган – Тюмень в черте областного центра столкнулись легковой автомобиль "Богдан" и грузовой ЗИЛ 131. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при выполнении обгона не уступил дорогу грузовику, совершающему левый поворот. В результате столкновения 39-летний водитель "Богдана", предварительно, получил перелом ребер.