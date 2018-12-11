В Тюмени грузовик сбил насмерть пешехода

В 8 дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 10 декабря, 14 человек получили травмы и один - погиб.

Около 17:00 на 193-м километре дороги Курган–Тюмень в окрестностях областного центра фургоном Mercedes сбит пешеход. По предварительным данным, 32-летний мужчина шел по проезжей части дороги в попутном с транспортом направлении. В результате происшествия пешеход погиб.

В 01:00 на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте столкнулись Daewoo и Datsun. По предварительным данным, виновником ДТП является 20-летний водитель Daewoo. Выполняя на перекрестке левый поворот, он не пропустил встречную машину. Травмы получили 5 человек - водители и пассажиры автомобилей. Как выяснили инспектора, молодой человек был нетрезв: алкотестер показал 0,69 мг/л при норме 0,16 мг/л), к тому же у него нет права управления транспортом.

В 17:30 на 194-м километре дороги Курган–Тюмень, на повороте к поселку Комарово и областной больнице №1, в остановившиеся у перекрестка на запрещающий сигнал светофора автомобили Toyota, Ford и "Жигули" въехал тягач Renault с полуприцепом. В результате происшествия 32-летний водитель и 29-летняя пассажирка Toyota получили травмы лица.

В 18:00 на пересечении улиц Пархоменко и 9 Января Daewoo Matiz не предоставил преимущество на перекрестке внедорожнику Land Rover, который ехал по главной. В результате столкновения 47-летний водитель малолитражки и его 5-летний пассажир получили травмы головы и лица. Ребенок находился на заднем сиденье автомобиля в детском автокресле.

Госавтоинспекция области призывает водителей быть внимательными при проезде перекрестков. Заранее снижайте скорость, соблюдайте дистанцию, строго выполняйте требования знаков приоритета и обязательно убедитесь в безопасности.